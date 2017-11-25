宜蘭平均薪資低 陳金德呼籲：在地企業加薪

2017-11-25 15:42

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今舉辦徵才活動，有59家廠商參與，提供上千職缺，代理縣長陳金德到場了解狀況，他坦言，宜蘭受限地理與交通限制，條件不如西部縣市，與10年前相比，縣內的平均薪水跟外縣市比起來偏低，呼籲廠商調漲薪資，薪水高才是硬道理；對於陳金德的呼籲，到場廠商則多表示會評估。

縣政府今在宜蘭運動公園體育館舉行徵才活動，開出的薪資約落在2萬5000元到3萬5000元之間，此次徵才廠商行業類別，包含飯店旅館業15家、餐飲服務業4家、資訊科技業1家、傳產及製造業27家、批發及零售物流業2家、教育服務業及其他10家，共59家廠商投入，現場吸引約650人到現場求職，經統計遞送履歷者有401人，當場媒合成功有266人。

依據統計，宜蘭縣剛入行的大學生，平均月薪約為2萬5000至2萬6000元，與全國總平均相比，少了2到3千元，陳金德今也到場，向在場徵才的廠商致意，他指出，宜蘭縣因為相對於其他工業縣市，沒有很多就業機會，求職相當不易，雖然宜蘭的平均物價沒有臺北高，但薪水應該有提高空間。

「薪水高才是硬道理！」陳金德表示，希望藉由這樣的活動 能夠讓要找工作的年輕朋友，有自己喜歡的工作可以就業，也希望廠商徵得最適合公司工作的年輕人，他也呼籲，整體來講宜蘭縣各行各業平均薪資是偏低，10年前他在宜蘭就有這樣感覺，10年後看年輕人的薪水也是這感覺，呼籲徵才廠商，除了找到好人才外，也要給好的薪水。

礁溪老爺酒店人資部莊小姐表示，三年前飯店有集體調薪，幅度在5％至10％，每年飯店也會依據個人表現調整薪水，員工福利跟待遇都有維持，員工平均薪資可達3萬至4萬元，至於下次集體條新的時機點，公司仍需審慎評估。