贏綠營高市長初選辭立委？ 3人會、1不辭、1未答

2017-11-25 15:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首首辯論會下午登場，資深媒體人周玉蒄針對5位參選人提問，請他們表態贏得初選後，是否會辭掉立委辭務，其中劉世芳、管碧玲、趙天麟都說辭，林岱樺說自己不會辭，陳其邁則沒有回應問題。

周玉蒄向5位參選人提問3點，第一是初選通過後，要不要辭立委職務？第二是外傳初選已刀刀見骨、彼此暗箭攻擊，這樣的傳聞對民進黨形象不好，請說明是否有些情況，對民進黨內的合作是否有影響？第三則是針對慶富案有無政治獻金關係？

首先回答的林岱樺指出，她不會辭立委，初選後，會以立委身分參選首長；民進黨有非常優良的文化，她相信自己有能力整合跨派系，但沒有針對政治獻金提出相關說明。

管碧玲則認為，辭立委各有優缺點，她若在初選後立即辭掉立委，會有補選問題，因此她會選擇不用補選的時機把立委辭掉；而目前處於新媒體時代，在網媒時代，她不知誰是大魔王，在網路上彼此攻擊，但重申沒有網軍重傷同事；對於慶富案，她不曾關切或喬過任何銀行貸款，也沒有跟慶富募款。

劉世芳則說，初選過後，在全代會提名後她會立即會辭立委，讓後面優秀人才接棒；對於初選傳言不斷，若是虛構、謊言的部分，她會向支持者解釋，不會破壞黨內和諧；她也坦承認識慶富董座陳慶男，募款餐會曾邀陳慶男，但當天有發文請地檢署派員監督，完全符合政治獻金法規定。

趙天麟指出，通過初選他立即辭立委，他深悟痛絕刀刀見骨的選舉方式，因此才會要求趕快辦辯論會，3場、5場不嫌多，讓參選人有把自己的主張講清楚；他也沒有收過慶富的任何獻金，他會追查這家造船的龍頭淪落至此，並主張台灣的造船業是世界前幾名，他會繼續支持國艦國造。

最後一個回答的陳其邁則表示，2006年民進黨面臨危機，他當陳菊的競選總幹事，幫花媽贏了2千多票，守住台灣最後一塊民主土地，花媽在高雄給了人民支持民進黨的理由，他沒有分裂的本錢和攻擊的空間，他清清白白，沒有拿過慶富的獻金。