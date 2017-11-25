民進黨高雄市長初選 電視辯論登場

2017-11-25 14:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場電視辯論，今天下午2點至5點舉行，5位表態參選的立委正面交鋒，稍後並將接受本報總編輯鄒景雯、媒體人周玉蔻的提問。

這場電視辯論會由壹電視主辦，分為申論、媒體人提問、參選人交叉詰問、結論等程序，歷時3小時，對5位參選人的臨場反應、體力都是考驗，開場前並先來個「君子之握」。

申論部分，抽中1號發言的趙天麟，自栩為大高雄新經濟市長，他提出經濟發展、空汙防制、人口增長等三大重點，尤其是經濟，他強調自己是招商市長，將設立招商辦公室，企業缺水給水、缺電給電。

第二位登場的管碧玲，強調要結合台南、屏東，創造南高雄生活圈，爭取設立國際機場，水電共同治理。她並拿出看板，指高雄市38個行政區中，28區有她的政績，創造1萬個就業機會，她有能力作經濟市長。

劉世芳則表示，高雄最重要的是轉型，關鍵在於執行，沒有執行力，高雄人看不到輕軌、捷運黃線、市圖總館。她會穩穩接住陳菊棒子，帶高雄人往前衝。

林岱樺則說，政治是良心事業，比的不是派系財團，而是解決人民生問題 她的政見是增加就業機會、改善汙染問題，開發車站周邊產業功能、產館經濟，水域經濟。

最後登場的陳其邁說，走感性訴求路線，他強調高雄作為移民城市，沒跟上這波產業轉型機會，造成高雄子弟在外地，如竹科等第工作，更造成重工業汙染，他將以創新打拼的高雄精神，帶領高雄轉型。