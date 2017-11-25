郝龍斌向黨員喊話團結堅持 基隆明年重返執政

2017-11-25 14:07

〔記者林欣漢／基隆報導〕中國國民黨基隆市黨部今天舉辦建黨123週年黨慶表揚大會，國民黨副主席郝龍斌表示，國民黨經過10次革命失敗才推翻滿清，並在台灣建立民主制度，期許黨員團結、革新，努力前進才有希望，相信堅持下去，「我們基隆在2018地方選舉，一定能夠勝選重返執政。」

國民黨市黨部主委宋瑋莉表示，此時此刻是國民黨面臨有史以來最大困境，但2018年地方三合一選舉、2020年總統及立委大選，只要國民黨按部就班、穩住陣腳、團結一致、掌握人民動脈，一定能夠贏回民心重新執政。