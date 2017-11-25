席開千桌「菜色很爛」不算賄選？ 柯建銘批恐龍法官

2017-11-25 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召柯建銘，昨於同名臉書粉專撰文指控，2016年總統、立委選舉前，國民黨新竹市黨部席開千桌，「款待萬名選民」的「公然賄選」行為，竟獲判無罪，柯質疑台灣又出現「恐龍法官」，痛斥司法判決不公不義，恐「徹底摧毀台灣民主核心價值」。

臉書粉專「柯建銘」表示，國民黨以往透過「買票、請客、吃飯、送禮等違法行為」，贏得各項選舉，令人「深惡痛絕」。去年選舉投票前20天，國民黨新竹市黨部「公然、赤裸裸席開一千餘桌，宴請一萬名新竹選民」，高等法院卻「駁回新竹地院檢察署上訴」，讓全案定讞，「賄選」的時任副主委、議會黨團書記長林耕仁，也得以「逍遙法外」。

柯建銘提到，立院為杜絕不良選風，訂定公職人員選罷法，而法務部、最高法院更明定，一切「假借」宮廟活動、協會名義的「選舉餐宴」、「免費招待節目表演」，絕對是違反選罷法的「賄選行為」，且據綠營蒐證照片顯示，「千桌萬人宴」現場井然有序、萬頭鑽動，不只有美食，還有免費精彩表演，為何「不構成賄選標準」。

柯建銘不解，法官大篇幅採用藍營選民的脫罪「狡辯之辭」，包括「萬人餐會的菜色很差，如果知道是這樣，誰要去吃這個飯」、「當天的菜色很爛，我不會因為這種菜色動搖我支持特定候選人的意念」等，「自我推論」出，「衡諸我國目前之社會經濟狀況，一般人應不致因接受上述之餐點招待，即將之視為賄選之不正利益而有對價關係，是該萬人餐會之餐點應認尚難影響選民之投票意願」的結論。

柯建銘直言，法官的「自由心證」，與民眾的認知，具有「天差地遠的『怪異感』」，也不符人民的「法感」，摧毀普羅大眾對司法的信賴，柯忍不住質疑，法院是否為「國民黨開的」、法官是「國民黨栽培的『恐龍人才』」。柯憂心地說，這樣的窘況，恐「徹底摧毀台灣民主核心價值」，若不改革，「台灣的民主政治精神恐將更為淪喪」。

柯建銘建議，立院應樹立司法改革機制，淘汰恐龍法官，並將「從事賄選的劣質政黨」，逐出政治圈，還給民主政治清新的環境，也把司法正義還諸於民。

當時擔任蔡英文總統暨柯建銘立委競選總部主委的新竹市長林智堅表示，法官的判決嚴重悖離常理，不僅辜負人民對於司法的期待，還將助長選舉買票請客的歪風，令人深感憂心與遺憾。