見長照病患家屬 賴清德醫生「職業病」上身

行政院長賴清德（左）參加出院轉銜長照2.0個按照護會議，醫生職業病上身，當場叮嚀起個案家屬注意健康。（記者王秀亭攝）

2017-11-25 12:49

［記者王秀亭／台東報導］行政院長賴清德今天到台東基督教醫院，參加長照2.0出院準備服務轉銜會議，看到病患主要照顧者，醫生職業病上身，當場義診，問起年紀、身高、體重，不斷叮嚀病患家屬要多運動、注意飲食健康。

賴清德今天上午在台東基督教醫院接受牧者按手禱告後，隨即由東基醫療財團法人執行長呂信雄簡報「東基公益」長照服務，並實際參與出院轉銜長照個案團隊照護會議。

轉銜個案是為60歲重度肢障的朱阿嬤，因長期糖尿病導致腎臟病變，需每週洗腎三次，因左腳壞疽住院治療，加上小兒子亦為糖尿病洗腎患者，主要依賴從事水電工作的大兒子照顧，在朱阿嬤準備出院之際，台東縣長照中心專員與院方共同討論出院後所需的長照服務。

賴清德聽完會議結論後，更憂心主要照顧的大兒子健康狀況，知道大兒子把「勞動」當「運動」後，立刻叮嚀家人有糖尿病，不必然所有家人都會罹患，照顧之餘應控制好體重、多運動。

針對長照2.0照服員人力問題，賴清德指出，衛福部計畫提高照服員薪水，成立專責學校，或設置相關科系，栽培相關人才，並提高照服員認同度及尊嚴，衛福部會再檢討改進，讓長照2.0越符合人民期待。