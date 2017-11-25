中央質疑地方拆違建執行力不足 柯P：口水戰不能解決...

台北市長柯文哲今參加「2017台北生活祭 耶誕禮讚」活動，接受訪問時表示，違建「這是歷史共業」，北市都有在做，還說口水戰不能解決問題。（記者劉信德攝）

2017-11-25 12:44

〔記者蕭婷方／台北報導〕新北市中和24日發生違建火警，造成9死2傷，營建署長許文龍表示違建釀災問題出在地方政府執行力不足。對此，北市長柯文哲今接受媒體訪問時回應，「這是歷史共業」，北市都有在做，還說口水戰不能解決問題，就把自己該做的事情做好。

新北市中和22日發生違建火警，造成9死2傷，社會大眾關注違章建築造成公共安全隱憂。內政部當時表示已研擬「加強既存違章建築處理指導綱領（草案）」，也會邀集地方政府研商具體執行策略，並建議地方政府依照「違章建築處理辦法」盤點優先查報拆除的對象。

由於執行拆除單位為地方政府，許文龍日前對外公開表示，中央有督導，外界質疑成效不彰，其實問題出在地方政府，執行力道「還要再嚴一點」。引發外界質疑卸責地方政府。

柯文哲今回應，「這是歷史共業」，若違建量很少，一下子就可以處理掉了，但北市已知違建就至少有兩萬多戶，不是一天可以解決的。

柯也說，北市現行就有排列違建拆除的順序，有影響公共安全之虞的就會優先拆除，上任後的「二二六專案」就是為了解決違建問題。

北市建管處今年十月上路「違章建築強制拆除遇阻礙處理作業流程」SOP，若在執行違建拆除時，遇到民眾阻礙或是拒不開門等情形，將夥同員警、政風處人員、鎖匠等，直接開鎖進入拆除。

柯堅定說，「該怎麼做就怎麼做，動用公權力就做」，認為國家還是要有公權力，不能明明火災死人，政府又不作為。

針對卸責說，柯則輕笑表示，我現在學乖了，罵人家不會讓人家變好，這個國家有太多累積的問題，口水戰不能處理問題。