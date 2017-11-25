理解身障生活不便 馬英九：我兩度成為暫時身障者

前總統馬英九表示，他曾兩度暫時成為身障者，因此能體會身障者之生活。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-25 12:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前總統馬英九今出席身障協會活動，指出他過去30年中有兩度成為暫時的身障者，因此在台北市長任內努力打造無障礙生活環境。過程中，有身障者稱讚馬於市長任內整平騎樓，馬聞之立即解釋，強調是他與繼任市長郝龍斌一起完成的，「不要掠美」。

在細雨綿綿中，馬英九、民進黨立委姚文智等人，於上午出席台北市脊髓損傷者協會在西門町舉辦之「2017國際身心障礙者日活動」。在活動中，身障者們不但大秀鼓藝，更以國標舞展現活力與自信，博得喝采。

馬英九致詞表示，他目前雖不是身障者，但過去30年中，有兩度成為「暫時的」身障者。他解釋，1975年時他右膝開刀得拄著拐杖，1989年則因在高速公路車禍斷了右手，體會到許多人不能體會的生活，因此擔任台北市長後，努力打造無障礙生活環境。

馬英九指出，CRPD是聯合國「身心障礙者權利公約」，中華民國雖在1971年失去代表權而無法參加公約，但他們換個方式，將公約變成國內法，讓國內行政、司法機關一樣適用，也將國內各公約提升到國際水準並落實。

在馬英九與各地身障協會幹部準備合照時，某位成員稱讚台北市的騎樓（整平計畫）是在馬市長任內完成。馬聞之顧不得拍照，趕緊接過麥克風，解釋此計畫是他任內開始，但在郝龍斌任內完成，他們一起完成的「不要掠美好不好！」

姚文智則表示，他在高中、大學時期是籃球校隊成員，以前夢想當籃球選手，大學時脊椎嚴重損傷且裂開，籃球夢碎，所以才去選立委，因此他特別能夠理解，他在立院有提案，要加強無障礙通行權、人本街道。

對於媒體提問有關行政院長賴清德「長照功德說」之看法，馬英九未表示意見，僅揮揮手微笑離去。