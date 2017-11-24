泰簽峰迴路轉 吳敦義「菲律賓5日行」變「菲、泰8日行」

2017-11-24 19:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義明天（25日）將配合123週年黨慶活動出訪，原本今天下午3點多，國民黨才對外公布行程，只有菲律賓一地，並說明因泰方對簽證申請「已讀不回」，取消原定安排的泰國行程，但時隔兩小時後，國民黨方面又改口4點半接獲泰國駐台辦事處通知泰國外交部已批准吳敦義夫婦、國民黨幕僚以及維安隨扈等隨行人員的泰簽申請，因此，原本宣布的「菲律賓5日行」，到了傍晚又峰迴路轉改成「菲、泰8日行」。

國民黨原本今天中午才自泰國駐台辦事處抽回的相關人員護照，傍晚又緊急送至泰國駐台辦事處辦理簽證作業，已經辦理退票的飛泰航程機票，又再臨時訂購，吳敦義一行預定28日自菲律賓轉赴泰國，12月2日返國，此行除了參加菲、泰總支部舉辦的國民黨建黨123週年黨慶活動，也將拜會當地重要僑社、僑領，並特別前往泰北地區，關心當地為國抗戰、犧牲奉獻的國軍老兵及其遺族的生活狀況。

其實，日前就已傳出吳敦義要赴菲、泰兩地7天，但遭國民黨發言人否認，強調7天行程都會待在菲律賓，直到今日中午由於遲未獲得泰方簽證，國民黨在下午3點多對外說明，吳敦義預定赴泰，但因簽證申請被泰國駐台辦事處「已讀不回」，原本7天行程縮短為5天，只訪菲律賓。

當時國民黨文傳會主委李明賢還說，在總統府核定吳敦義出國申請後，國民黨即依規定向菲律賓、泰國駐台代表處遞出簽證申請，其中，菲律賓的簽證沒有問題，而早於兩週前就已經遞件的泰國簽證申請，遲至昨日始終「已讀不回」，因此決定只訪菲國，取消泰國行程；至於泰國是否有其內部或外交考量，原因不做猜測，但他也抱怨，一般泰簽申請最多3至5天就會下來，為何這次過了兩週時間還沒通過，「感覺比較莫明其妙」。

到了傍晚，國民黨又對外說明，在下午4點半接到通知泰方核准簽證申請，於是緊急聯繫並透過旅行社代辦簽證、重訂機票，恢復泰國行程。

前國民黨主席洪秀柱今年7月間也曾經計畫赴泰國訪問，當時就是被泰方「已讀不回」，最後取消訪泰，這次吳敦義訪泰簽證則是在最後出現峰迴路轉的結局。

吳敦義明天下午搭機前往菲律賓，在菲期間將到當地「吳氏宗親總會」上香祭祖，參加菲律賓總支部黨慶大會，接受菲律賓重要僑團聯合晚宴，以及拜會當地商會；在泰期間則將拜會「泰國中華會館」、「台灣會館」，參加「泰國總支部」黨慶活動，與僑界座談，12月2日晚間搭機返回台灣。