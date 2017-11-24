彰縣議員提名機制 民進黨選對會鬧內鬨

彰化縣議會黨籍席次目前藍大於綠，綠營希望明年選舉成為執政的多數黨，擬採取都會型態的高額提名，此一想法引起不少議員反彈。（記者張聰秋攝）

2017-11-24 18:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部選舉對策工作小組委員會（簡稱「選對會」）日前討論明年下屆縣議員提名機制，有委員傾向「提名過半」，卻有委員覺得不妥，擔憂高額提名導致全軍覆沒，委員意見嚴重分歧，2次會議都未能達成共識，不少現任議員對於高額提名不敢苟同，有議員直言，高額形同開放、形同相互殘殺，高風險的選舉策略不適合在鄉下地區的選區推動。

彰化縣共9個選區，應選席次54席，目前，50席，因2席轉任立委、1席違反選罷法當選無效、1席病逝，民進黨現有15席，在各區的席次人數分別是，第1選區（彰化、花壇、芬園）4人、第2選區（鹿港、福興、秀水）3人、第3選區（和美、伸港、線西）2人、第4選區（員林、大村、永靖）2人、第5選區（溪湖、埔鹽、埔心）2人、第6選區（田中、社頭、二水）1人、第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）2人、第8選區（二林、大城、芳苑、竹塘）1人、第9選區（平地原住民）0人。

選對會成員包含縣長魏明谷、立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠，以及彰化市長邱建富、鹿港鎮長黃振彥、民進黨彰化縣議會黨團總召的縣議員尤瑞春、企業家代表的中央執行委員許西彬。這個月，選對會先後在民進黨彰化縣黨部召開2次會議，會中討論提名機制，都出現不同的聲音。

列席會議的彰化市長邱建富表示，提名過半反而不利縣長選情，選情激烈，套句台灣諺語「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，到時候，還有餘力可替縣長候選人認真抬轎的屈指可數。列席會議的民進黨團總召尤瑞春說，只是各自表達意見，沒有共識，提名機制還未定案。列席會議的立委陳素月說，選對會只是建議，實質上還是要交由縣黨部執行委員會決議公布。

縣議員李俊諭指出，「提名過半」提高當選席次是理想，實質卻要看民進黨在該選區的票數消長，選對會只是獻策組織，真正要上戰場的是參選人，目前民眾對民進黨觀感和支持氛圍，跟3年前相較又變了，選對會執意「提名過半」，萬一選輸了，選對會要負責嗎？

縣議員許書維說，國民黨彰化縣完成整合，民進黨就要提高警覺，目前大環境對民進黨不好，縣長魏明谷民調還有一點點努力的空間，選對會若執意比照直轄市作法高額提名，等於雙手奉送席次給國民黨。

許書維舉例表示，第6選區本屆縣議員，民進黨提名2席當選1席，2席得票總數創新高，3年前還是民進黨發展最高峰的時候，提名席次若再增加，就參選人的感受，選對會無異是把他們當成特攻隊、當砲灰。

不過，也有縣議員正向看待「提名過半」，縣議員賴澤民說，為了大局著想，他尊重選對會意見。縣議員歐陽蓁珠說，這是很現實的問題，她尊重有參選熱忱和理念的人一起加入選舉，明年選舉環境是否有利於民進黨，要看中央和地方智慧審慎評估。縣議員賴岸璋說，他將轉戰市長，不便對縣議員提名表達意見。