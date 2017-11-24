民進黨祭內規罰異議者 管碧玲：將使黨團成為一言堂

2017-11-24 18:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕攸關放寬一例一休的勞基法草案正在立法院進行朝野攻防，民進黨在23日輸掉表決，民進黨團將祭出好久沒落實的「內規」，也就是未來跑票、未表決、動員未到的立委可能喪失未來優先選擇委員會的權利。對此，民進黨立委管碧玲在臉書表示，這將導致黨團成為一言堂，她十分反對，容許不同意見，民進黨才是民進黨，堅壁清野，史上第一次，我深感憂心。

立法院衛環委員會、經濟委員會23日審查攸關放寬一例一休彈性的《勞動基準法》修正草案，民進黨在立院審查時表決輸給在野黨，使得「勞基法」修法能否在明年元旦前通過上路出現變數。

民進黨24日召開黨團大會時，民進黨立委段宜康當場念出黨團內規第6條規定，若未依強制動員辦法規定出席院會、委員會及黨團會議達2次（含2次）者，於次一會期不得依相關規定選擇委員會。

管碧玲曾經多次針對行政院版的勞基法再修法表達疑慮，昨天也缺席表決之列（社福衛環與經濟委員會聯席審查，2個委員會立委都可以參與投票表決）。

管碧玲說，23日的表決，是輸在沒有簽到，如今借題發揮，揮了黨鞭，這將導致黨團成為一言堂，她十分反對。她主張「特殊情況」必須入法，以避免例外變通例，這樣，修法才更完善。

管碧玲也感嘆，過去再重要的法案送進來，再怎麼爭議，最後都可以完成修法出去，容許不同意見，民進黨才是民進黨，堅壁清野，史上第一次，她深感憂心。