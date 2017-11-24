立委遭控A走便當 前助理：他很勤儉持家

2017-11-24 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃偉哲昨遭PTT網友指控，A走立法院整袋便當，害他們這些小助理肚子餓沒飯吃，且便當還冰到「臭酸」只能拿去丟掉；黃偉哲今對此則喊冤表示「不明所以」。曾在黃偉哲辦公室擔任助理的張瑜庭昨晚則是已先在臉書發文，指黃是個勤儉持家、不浪費食物的政治人物，就連跑行程前也不忘先熱便當帶在路上吃。

有網友昨以「黃偉哲還我便當來!!!!!!」為題在PTT上PO文指出，黃偉哲在立院A走他們原本要吃的便當，且整袋便當拿回去也不是拿去吃，而是冰在冰箱，最後「冰著冰著就臭酸拿去丟了！」不過黃偉哲喊冤表示，他昨天一整天都待在委員會現場，根本沒有把便當拿走，對於這項指控實在是「不明所以」。

張瑜庭昨晚間則是分享該篇PTT貼文，並分享過往擔任黃偉哲國會助理的經歷。張瑜庭說，有次她週六在辦公室加班，黃偉哲要她去幫忙熱兩個便當，當下還以為黃一次要吃兩個，後來才知其中一個便當是晚上回台南跑行程的時候，在行程與行程中間可以吃。張瑜庭表示，熱過的便當沒人愛吃，黃偉哲卻選擇不浪費吃下肚；遇到有餐會時，總是喜歡會包很多東西回來給他們，說餐會結束之後也是倒掉，叫他們帶回家吃。

張瑜庭也指出，黃不只對食物很節省，而是對任何事情都很節省，「影印紙只印單面，另外一面可以回收另作使用」、「膠帶撕下來之後還有黏性的話可以之後重複再貼」、「飲水機底盤下的水可以拿去澆花」、「碳粉抖一抖之後還可以再撐一陣子」等。

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