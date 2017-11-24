修勞基法受阻 政院秘書長：緣分未到所以功德未圓滿

行政院秘書長卓榮泰表示，勞基法修法是好事，只是「緣分還沒到」，所以「功德還沒圓滿」。（資料圖，記者廖振輝攝）

2017-11-24 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（24）日因表示，照顧服務員若覺得薪水3萬元太少、工作又困難的話，建議就當「做功德、做善事」，引起軒然大波。而面對勞基法修法遭遇阻礙，行政院秘書長卓榮泰表示，勞基法修法是好事，只是目前「緣分未到」所以還沒有辦法「功德緣滿」。

據《中央社》報導，民進黨團今日上午召開黨團會議，檢討昨天的初審會議中為何動員不力，由於立委高志鵬未簽到，竟讓國會多數的民進黨以一票之差，讓國民黨立委蔣萬安能以冗長發言2小時拖延審查，最後以散會收場。而與會者表示，現場並無火藥味，立委段宜康表示，希望黨團成員能夠遵守紀律。

而立委林靜儀表示，昨天表決後議事人員發現人數不一，才發現是有人沒簽到，「真的蠻意外的」、「是大家太散漫」、「這麼緊張的一個失誤，黨團這邊要處理」。而缺席的高志鵬表示，以為是3天1次會，才會疏忽沒有簽到，而議事人員表決時沒有提醒他，不過表示自己不想怪議事人員，畢竟「人有失足，馬有失蹄」。

與會者表示，在昨天的初審會議中，最經典的是行政院秘書長卓榮泰的發言，卓榮泰表示，勞基法修法是一件好事，只是「緣分還沒到」，所以「功德還沒圓滿」，要「把緣分拉長，但是戰線不要拉長」，也不要擴大任何的對立，新版的條文絕對禁得起時間的檢驗。卓榮泰的發言，讓多位民進黨立委大讚卓榮泰「好會說話」。