網路提案國中小全裝冷氣 國教署搖頭：電費增8億

2017-11-24 16:02

〔記者林曉雲／台北報導〕有民眾於公共政策網路參與平台提案「為全國中小學加裝冷氣空調，提高在5、6、9、10月30多度的酷熱下的學生學習力」，教育部國教署今天回應表示，基於裝設空調所需經費龐大，且涉有節能減碳之環保議題及影響學生健康考量等因素，恐難全面裝設，宜由地方政府採因地制宜方式，考量學校現況予以適度協助，並輔以相關替代措施以降低環境溫度，協助學生學習。

為評估國民中小學全面裝設空調的可行性，教育部國教署昨天邀集地方政府召開研商會議，經了解各地方政府除因轄屬學校位於航空站、工業區、教室面臨西曬或屬集會場所等特殊情形外，均未主動補助學校空調裝設費用，而現行已裝設空調者，均需完成校內電力改善等配套措施，以避免供電系統無法負荷，其電費支出則採使用者付費原則。

國教署國中小組國行科蔡宜靜科長表示，空調裝設包含設備裝設、電力改善、電費等相關費用，全國3300餘所國民中小學，全面加裝冷氣空調，所需經費龐大，另以用電數據推算，將增加現有國中小用電度數48％（3億1000萬度）、電費增加45％（8億1000萬元），恐將影響校園用電安全，而電費支出將壓縮學校經費，也與「政府機關及學校節約能源行動計畫」中，國中小用電目標不成長的原則不一致，開設空調又易形成密閉環境，不利空氣流通，亦影響學生至戶外活動的意願，恐有礙學生健康。

蔡宜靜表示，教育部國教署審視各地方政府財力狀況及現行情形，全面裝設空調尚有窒礙之處，為使學生能於適溫下有良好的學習環境，各地方政府現多採配套措施，如利用防水隔熱、太陽能板、遮陽板等方式減少曝曬面積，達到降溫效果，或裝設水霧器、自然風器、吊扇及高低窗等設備，降低環境溫度，亦有採斜屋頂及頂樓不設班級教室等措施，避免學生處於高溫環境。

另地方政府亦可從學生制服或衣著材質著手，鼓勵其穿著涼爽、透氣、舒適的降溫材質衣服，減低學生體感溫度。國教署強調空調裝設除經費龐大外，亦為高耗能設備，與低碳、節能政策不一致，且考量學生健康、安全與教學取向等因素，將持續請地方政府採替代方式辦理，國教署已推動「補助公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，可提升屋頂及牆面隔熱效能，降低熱輻射效應，並配合空氣對流及風扇運作，能降低室內環境溫度，未來將持續推動該計畫，以營造安全舒適的校園環境。