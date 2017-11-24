外媒盤點遭中國封殺國際巨星 這兩人與台灣有關...

凱蒂佩瑞2015年來台開唱，身穿太陽花洋裝、披上國旗，在當時引起熱烈討論。（讀者提供）

2017-11-24 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國龐大的娛樂市場早已成為國際巨星們必爭之地，但若踩到官方政治紅線，無論名氣多大都可能遭到封殺。外媒特別盤點了七名近年來遭中國拒於門外的國際明星，大多都與觸碰台灣、西藏等議題有關。

《德國之音》盤點七名遭封殺的外國明星，包括先前因為在社群媒體上，模仿瞇瞇眼佛像遭控種族歧視的名媛吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），無法參加近日在中國上海舉行的維密秀；紅遍全球的小賈斯汀（Justin Bieber），則是疑似因參觀日本靖國神社，演唱會遭取消。

歌壇巨星Lady Gaga則因為公開與西藏精神領袖達賴喇嘛會面，並表達出興奮與激動之情而遭到封殺；美國人氣樂團魔力紅（Maroon 5）也因為有團員在推特上祝賀達賴生日快樂，早已安排好的全球巡演上海站遭到取消；冰島歌手比約克則在2008年的上海演唱會中，演唱有「西藏西藏」、「高舉你們的旗幟」歌詞的歌曲，至此未再踏上中國演出。

此外，擁有超高人氣的歌手凱蒂佩芮（Katy Perry），在2015年於台灣演出時，身披、手拿青天白日滿地紅國旗，身上則穿著太陽花洋裝，且正好發生在太陽花學運一年後，使得上海的演場會遭取消；經典樂團邦喬飛也因為在台灣、華盛頓等地的演唱會中，使用達賴喇嘛的照片作為背景，演出同樣臨時取消。