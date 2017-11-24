勞團支持蔣萬安擋勞基法 作家憂「歌頌獨裁者後代」

2017-11-24 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨日立院逐條審查勞基法修正草案，國民黨立委蔣萬安以冗長發言讓修正案未能順利送出委員會，其行動受立院外勞團支持，也被網路民眾封為新「站神」。作家溫朗東則認為，支持蔣萬安，幾乎是「對獨裁者後代的歌頌」。

國民黨立委蔣萬安，昨日（23）以冗長發言讓修正案未能順利送出委員會，立院外的抗議勞團也為蔣萬安加油，要「蔣萬安，撐下去！」對此，自由台灣黨政策部主任、作家溫朗東在臉書上表示，自己聽到「勞團喊蔣萬安撐下去」時，無奈離開立院抗爭現場。

溫朗東說，自己雖然尊重勞團的勞動理念，但「不能接受對獨裁者後代的歌頌」。溫並認為，抗爭者應向執政黨展現自己是「最在乎台灣主體性的人」，表現反對此次勞基法修法的人，「不是甚麼大中華份子」。

溫朗東也指出，任何人不時都會遭遇勞動權益問題，個人無法置身事外，許多人「要靠那層勞基法的防線，才能生存下去」，但若生活在民主社會的台灣卻忽視勞動權益，卻仍批評中國人「知道甚麼能講，甚麼不能講。甚麼專制獨裁，比不上超英趕美，甚麼自由人權，比不上家族興貴」，溫朗東問道這些人「憑甚麼（批評中國）？」。

最後，溫朗東質疑，愛台灣、追求台灣獨立，但不關心勞動問題的人，「愛的是一個意象？還是確確實實地在這塊土地上受苦的人？」。

對於勞基法修法卡關，行政院長賴清德表示，尊重立法院審查程序，並希望透過修法，盡早解決一例一休制度讓資方經營、勞工工作安排都缺少彈性的問題。