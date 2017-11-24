輸掉勞基法表決 柯建銘：今起照民進黨團內規執行

民進黨團內規第六條規範各委員會優先選擇權。（取自民進黨團網頁）

2017-11-24 14:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天在審查勞基法草案的委員會中因人數不足而輸掉表決，民進黨黨團總召柯建銘說，將會「重新約束清楚」。民進黨今天召開黨團大會，民進黨立委段宜康在會議中重申民進黨團內規，未配合動員者，不得依照相關規定優先選擇委員會。有立委贊成也有人反對，最後柯建銘則說，今天開始照黨團的內規來執行。

立法院衛環委員會昨初審攸關放寬一例一休彈性的《勞動基準法》修正草案，民進黨在立院審查時表決輸給在野黨，使得「勞基法」修法能否再明年元旦前通過上路出現變數。

據透露，民進黨今天召開黨團大會時，民進黨立委段宜康念黨團內規第六條規定，若未依強制動員辦法規定出席院會、委員會及黨團會議達兩次（含兩次）者，於次一會期不得相關規定選擇委員會。

黨團助理隨後在會議中補充段宜康所指的就是委員會「積分制」，積分高的委員可以優先進入熱門委員會。只是這項規定過去並沒有認真執行。

隨後，立委陳明文、林淑芬等相繼發言表達正反意見，黨團書記長何欣純則拉回正題說，黨是大家的，大家可以對於法案有不同意見，但其他程序、規範本來就應該要按照內規處理。總召柯建銘最後表示，今天開始照黨團的內規來執行。

民進黨團幹事長劉櫂豪則強調，這絕對不是針對昨天的委員會或個別立委，只是重申、落實以前本來就有的黨團內規。