「重大法案潰敗」...柯建銘嘆：執政黨還要做嗎？

2017-11-24 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕立法院衛環委員會昨天初審《勞動基準法》修正草案，在表決部分，意外輸給在野黨，讓在野黨杯葛成功。對此，民進黨團總召柯建銘則是感嘆說「重大法案這樣潰敗，我們執政黨還要做嗎？」

根據《蘋果日報》報導，民進黨立委上午召開黨團會議，柯建銘在會中坦言，昨天的情形讓人扼腕，也痛心說：「重大法案這樣潰敗，我們執政黨還要做嗎？」

柯建銘表示，昨天的情形對民進黨來說是個警訊，必須坦承疏失，包括忘記簽名等，「我們就認了！」但是會重新約束清楚。