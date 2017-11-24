南市議員選區擴大 部分看法認「青年有望出頭」

2017-11-24 12:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市府日前公告里鄰編整，影響明年里長選區，加上議員選區合併，勢必衝擊選情；台南新芽秘書長吳蕙如更說，這可讓青年有望出頭。對此，各黨部皆有不同看法。

吳蕙如指出，安平或中西區等小選區以往都只有兩席，席次容易被資深的議員壟斷，國民黨和民進黨更常妥協各拿一席，但合併為大選區可望打破傳統舊勢力，讓各黨的青年都有出頭的機會，尤其在情勢震盪佈局尚未完善的情況下，明年是個好機會，否則5年後將更難選，儘管選區過大會分散服務能量，但這對新人而言是利大於弊，反而可以拉近新人與老將間的差距。

國民黨市黨部主委謝龍介也有相同看法，大選區對新人較有利、空間較多，因此常見到年輕人出線，只是這一次合併的選區還不夠大，像是台北市僅有6個選區，每一區應選人數都在8人以上，就常出現新面孔。

不過，民進黨市黨部主委顏純左則認為，選區擴大對青年的影響還要再評估，但個人條件比較重要，最終還是回歸努力、能力和學經歷。

時代力量日前公布全台議員提名選區，將於台南東區、安南及永康區推出人選。南市黨部辦公室主任陳嬿如表示，長期來說，這項改革對地方絕對有好處，只是短期內影響不大；不過，她也強調，不論選區如何調整和改變，時力都會按照自己的節奏，努力拚選戰。