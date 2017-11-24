中和火警9死悲劇 綠委質疑租賃專法未納租屋安全

2017-11-24 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日將三讀「租賃住宅市場發展及管理條例草案」，有鑑於中和前天深夜發生9死2傷火警悲劇，民進黨立委吳玉琴今日召開記者會要求，政府應重視租屋安全，不容許再繼續裝睡。

吳玉琴表示，租賃專法將要三讀本來很高興，但這部專法很可惜無法解決中和大火所反映問題，內政部顧忌屋主、建商反彈，竟不讓符合出租居住水準的規範納入法令。

吳玉琴質疑，很多弱勢朋友都住在違建裡面，因為租不起才會住違建，政府部門卻認為住違建不能補助，說以後會有社會住宅提供給弱勢，但根本是緩不濟急。

都市改革組織秘書長彭揚凱強調，租賃專法沒納入居住安全，政府認為租賃行為應交由市場機制，但租屋市場的安全是國家不可迴避，這涉及人命安全，政府應要有作為。

彭揚凱建議，政府應優先清查和拆除供公眾使用的老舊違建，並進行出租住宅的消安管理，及成立出租住宅聯合稽查小組。

民進黨立委江永昌認為，中和火災發生在人口稠密的南勢角，經濟弱勢的人被迫只能租違建房屋，未來政府應在租賃專法中，納入保障出租居住安全的條文。

消基會房屋委員林旺根痛批，全國累積違建數量已高達67萬多戶，顯示地方政府取締違建和拆除上，無法有效解決違建問題，在各縣市拆除違建數量上，至今年9月止，桃園市只拆了21件、新竹市4件、嘉義市竟是0件，政府漠視違建不管，放任違建出租一直存在。