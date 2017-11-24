推崇小蔣、鄧小平被質疑 吳敦義：蔣經國威權只用在制裁貪汙

2017-11-24 10:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日在該黨官方臉書直播受訪時推崇已故前總統蔣經國與已故中共領導人鄧小平具有國家領導人的特質，引來綠營立委質疑想要回到威權美好年代，他今天上午參加國民黨123週年黨慶活動前受訪表示，蔣經國的威權只用在制裁貪污，當年蔣經國推動十大建設及革新，今日國人應該感謝受益。

吳敦義今在訪談中只談蔣經國的部分，並未再提及鄧小平的部分；吳敦義表示，蔣經國不能被稱做「威權」，蔣經國過去擔任總統、行政院長，推動十大革新、十大建設，使中華民國在檢樸、勤奮的共同努力下，經濟大成長，十大建設至今仍讓國人受益，而且開放兩岸探親交流，促進兩岸和平穩定開展，就連民進黨政府最近也在舉辦兩岸交流30週年活動，可見蔣經國留給中華民國的不只是改革決心。

吳敦義並強調，蔣經國當年把貪污的表弟逮捕，依法審判、終身監禁，而且蔣經國推動的建設，國人感謝受益都來不及了，雖然少數人說蔣經國威權，但他看不出蔣經國有什麼大的威權，蔣的威權只是用在制裁貪污，現在連大陸都在推崇蔣經國推動斬貪、禁奢及十大建設的宏遠眼光。

此外，對於國民黨立委蔣萬安昨在立法院成功阻擋勞基法修正案審查，吳敦義表示，「一例一休」修法內容還是有很多讓勞工團體與工商企業之間沒有達到雙贏，而且缺乏必要的程序，例如公聽會，應該多開幾場公聽會，讓北、中、南部不同產業勞工發表意見，而且「一例一休」的問題已經存在一年多，不差這幾天，應該把勞、資的意見拉近一點，共創雙贏。

吳敦義說，因此他支持蔣萬安的基本原則，至於如何依照議事技巧，他不能評論，每個人都有其風格，但蔣萬安的目標他覺得是正確的。

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