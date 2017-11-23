勞基法卡關 柯建銘:退讓凸顯國民黨三矛盾

2017-11-23 23:55

〔中央社〕立法院今天初審勞基法修正草案，歷經8小時朝野攻防未出委員會。民進黨團總召柯建銘說，黨團動員不力是警訊，內部會檢討；但以退讓凸顯國民黨主張三矛盾未嘗不是件好事。

立法院社環、經濟委員會今天聯席審查勞基法修正草案，國民黨團祭出冗長發言策略拖延，立委蔣萬安一人發言就超過2小時，會議進行到下午5時32分即散會。柯建銘隨後趕到行政院，向行政院長賴清德說明議事結果，柯建銘會後受訪表示，賴清德尊重黨團決定。

柯建銘說，今天這樣的狀況都在可控制範圍內，整個議事過程從更換會議室、要求程序發言、未再提重付表決，用退讓凸顯國民黨主張的三矛盾，未嘗不是件好事，不過，對民進黨團而言也是一個警訊，黨團動員不力，內部要檢討，預料明天上午民進黨團會議將討論。

民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪晚間受訪表示，會議主席林靜儀秉持一個原則，審查法案讓想發言的立委有機會表達意見，黨團未設定今天一定要完成初審的時間表。

具有法官的背景的劉櫂豪說，整個議事凸顯國民黨的三矛盾，矛盾一：發言應有時間與次數限制，是每一個委員會、院會都有的限制，否則會產生少數幾個人剝奪其他人發言的權力，這不是開會的目的，但蔣萬安提案不得限制立委發言、討論時間、也不能只有第一輪發言，完全違背開會的目的。

矛盾二：既然發言不受時間限制，原訂開會時間到下午5時30分，但當時僅兩位發言，林靜儀要處理延長開會議時間到晚間12時，讓未發言的立委能夠充分發言，在野黨反對主席做這樣的處理，想要發言又不延長時間非常矛盾。

矛盾三：蔣萬安提案的表決，民進黨以一票之差落敗，理由是當時民進黨立委高志鵬雖然在場但忘記簽到，但劉櫂豪認為，即使高志鵬沒簽到仍應讓他參與表決，簽到是議事人員該注意而未注意事項，結果反過來剝奪立委投票權，這才是重大瑕疵，當然可以重付表決。

「因柯建銘裁示，不要發生衝突，民進黨團退讓」劉櫂豪說，退讓無法阻止在野黨的杯葛，因此要求蔣萬安兌現下週要召開3場勞基法修正草案公聽會的支票，把握時間把公聽會開好、開滿。