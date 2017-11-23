慶富董座陳慶男：海洋局長不是兒子錄音的

2017-11-23 23:00

［記者黃旭磊／高雄報導］慶富集團董事長陳慶男今晚接受三立電視專訪，再次提及若獵雷艦解約「生命差不多解束了」，另外，兒子不會去錄音害前海洋局長王端仁。

陳慶男首先表示，若（獵雷艦）沒解約繼續做，資金來源有，人家會繼續借（錢），若宣布解約生命差不多可以結束了，為台灣一世英名毀了，3-40年來付出做邦交、商船沒有用。

據在場來賓透露，陳慶男透過台北地下錢莊借貸數億元墊付合約款，陳對此並未否認。

王端仁因協調用地被錄下1小時40多分過程，遭檢調列為洩密、圖利罪嫌被告。

陳慶男再指出，去年10月7日王端仁到慶富總部6樓開會（協調興達港用地取得），當時不只兒子（陳偉志），還有前慶富顧問李維峰等不少人，「我們的家教是不能害別人」。

陳慶男也指出，取得獵雷艦標案前，聘請海軍退休人員當顧問做成備標文件，同時，也撇清公司總部樓上設馬吳競選後援會，強調是小孩（陳偉志）做的，他不清楚，至於跟吳敦義在高雄市長任內就認識，副總統時曾邀他們夫妻去總統府陪外國元首吃飯。

至於簡良鑑、李偉峰等前慶富顧問，陳慶男表示，認識簡良鑑是擔任高雄大學校務委員期間，幫忙大學社區總體營造事宜，簡良鑑擔任協會基金會執行長，因為教育部規定基金會不能在校區，所以搬到慶富，而李維峰是簡良鑑介紹進來的，「簡良鑑口才好，可以跟藍色（國民黨）這邊介紹很多人。」