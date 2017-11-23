政院報告戳破陳慶男謊言 拿到錢就急匯3.06億投資中國

2017-11-23 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船公司董事長陳慶男昨（22）接受訪問時曾表示，「在中國投資是2012年之前的事，接獵雷艦投資全部停止了，東山島連投資一元也沒有」，不過根據行政院的調查報告指出，2016年12月海軍支付慶富獵雷艦款項，不到一個月時間就從專戶中匯了約新台幣3億600萬元給投資中國東山島的慶宇公司（QING YU LIMITED）。

據《上報》報導，慶富造船副董事長陳偉志也具有慶宇公司董事的身分。該公司以一元港幣在香港登記，並且到中國投資福建省東山島「慶寶水上樂園渡假村」。2016年12月1日與16日海軍支付慶富公司獵雷艦第三期款項共24億元，不過還不到一個月，就從第一銀行聯貸案的專戶匯出了1020萬美元（約新台幣3億600萬元）給慶宇。

報導指出，陳偉志與韓籍人士Alex Yang是最緊密的事業合作夥伴。慶宇公司另一位董事就是韓籍人士Alex Yang，他與陳偉志同時也是香港慶達公司（QD partners）的董事，而慶達正是東山島慶寶水上樂園渡假村的顧問公司。

Alex Yang也身兼另一間紙上公司ANTAI ZUN的公司代表，ANTAI ZUN並不是獵雷艦專案的供應廠商，但是行政院的調查報告卻顯示，慶富將款項分5筆匯給ANTAI ZUN公司位在澳門及香港的帳戶，金額總計達2851.5萬美元（約當新台幣8億5千5百多萬元）。

報導指出，第一銀行為了獵雷艦設立專戶，所有的款項都是專款專用，且獵雷艦本來就不能採用中國地區的產品。不過調查後發現，專戶的錢卻匯往香港與澳門，慶富匯給慶宇公司的款項，很明顯的是在用獵雷艦專戶的錢投資東山島。行政院的調查報告，早已重重打臉陳慶男。