中國軍機今「逆時針繞台」 疑連兩天侵入我防空識別區

中國1架「運八」電戰機不僅逆時針繞台飛行，更自北緯27度向西巡航，疑侵入我防空識別區。（取自日本防衛省網站）

2017-11-23 22:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機今日再度進行遠海長航訓練，雖機隊已返航，但根據日本防衛省圖資，一架「運八」電戰機自巴士海峽北上，往東北飛越進入宮古海峽後轉向西北，最後緊貼北緯27度向西返航，不僅「逆時針繞台」，還疑侵入我防空識別區，但空軍未對此進一步證實。

國防部表示，此次中國軍機航訓，部分機種經巴士海峽飛往西太平洋後，沿原航路飛返駐地。國防部長馮世寬上午參加行政院院會後，即進入聯合作戰指揮中心，聽取副參謀總長執行官陳寶餘上將督導詳情，指示確實監控中國軍機活動，並依狀況、按規定掌握共機最新動態。國軍全程依規定派遣機、艦監偵與應處，並無特殊狀況，請國人安心。

不過，根據日本防衛省圖資，一架「運八」穿越宮古海峽後，緊貼北緯27度線向西巡航，而我國防空識別區北界位於北緯29度，疑侵入我防空識別區。但空軍未對此進一步證實。

另外，有四架「轟六」轟炸機自西太平洋向西北方飛行，直穿宮古海峽後返航，日本自衛隊戰機也升空因應。

這也是中共「十九大」後，中國軍機第四起接近我國外海，也是連續兩天有「遠海長航」演訓。