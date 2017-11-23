林靜儀上節目談勞基法修法 坦承鬆綁還需配套

勞基法修法引發爭議，確定今天（23日）無法送出委員會。民進黨召委林靜儀晚間親上火線，到節目上談修法問題。（翻攝自電視畫面）

2017-11-23 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法引發爭議，確定今天（23日）無法送出委員會。民進黨召委林靜儀晚間親上火線，到節目上談修法問題。林靜儀對在野黨運用議事規則杯葛的方式予以肯定，但也強調，一例一休確實面臨許多執行面上的困難，若鬆綁後對現有防堵機制不夠信任，也需要更完善的配套措施。

一例一休修正案，遭到外界批評修法程序粗暴且過度放寬，今晚公視《有話好說》邀請立委林靜儀與談勞基法修法議題，林靜儀提到，雖然遭到部分立委占據發言台杯葛，作為主持人她感到壓力，她仍對運用議事規則的方式允以肯定，畢竟這比過去潑水、潑麵粉好太多了。她也說，即使沒有遭到杯葛、逐條審查，這項法案存在爭議過大，應該會保留到1個月後的黨團協商，而不會如外界說的逕付二讀。

主持人陳信聰問到，林靜儀身為醫師代表，以及做為不分區立委，對於修法草案中「輪班間隔8小時」、「可連續上班12天」等放寬條例真的認同嗎？

林靜儀回應表示，去年勞基法修法，讓許多勞工開始關心自己的勞動權益及適用法律，但一例一休通過後在實際操作上面臨許多困難，例如交通運輸業可能在未來2、3年內，都很難達到輪班間隔至少11小時，許多行業也有人力調度上的困難，或是資方在適用法律上卡住。不過她也強調，現階段的勞資會議機制讓外界感到不信任，應該要想辦法讓勞工的力量出來，讓勞資協商落實；她也坦承，目前版本中放寬的部分，有很多條都需要更好的配套措施。