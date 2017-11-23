中國軍機5架今飛越宮古海峽 轟6從陝西起飛

日本政府指出，5架中共軍機飛越日本公股海峽上空，其中一架運8預警機隨後朝台灣海峽飛去。圖為中國軍機巡航時畫面。（美聯社）

2017-11-23 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機今（23日）日又出沒活動，日本政府指出，5架中國軍機飛越日本宮古海峽上空，其中一架運8預警機隨後左轉朝台灣海峽飛去。中方證實並稱，飛越宮古海峽的轟6K戰機，從陝西某機場起飛。有意展示其長程作戰能力。

《中央社》援引日本《產經新聞》指出，日本防衛省統合幕僚監部今日指出，有4架中國軍機轟6轟炸機，飛越宮古海峽上空，從東海飛往太平洋方向，隨後原路折返。日本航空自衛隊當時派遣F-15戰機緊急升空因應。另一架運8預警機，則從巴士海峽飛往琉球，穿過宮古海峽往台灣海峽方向飛去。日媒則指出，這是11月以來，中共軍機第3度穿越宮古海峽。

我國國防部下午新聞稿也指出，中國轟6等型機有多架次續行跨島鏈遠海長航訓練，其中部分機種經巴士海峽飛往西太平洋後，沿原航路飛返駐地；運8型機則經巴士海峽轉往東北飛行，穿越宮古水道後飛返駐地。國防部表示，國軍全程依規定派遣機、艦監偵與應處，沒有特殊狀況。

根據《新華社》報導，中國解放軍發言人申進科今日也證實轟6K轟炸機飛越巴士海峽和宮古海峽開展遠洋訓練。

申進科表示，飛越宮古海峽的多架轟6K轟炸機，從關中（陝西）腹地某機場起飛，編隊前出第一島鏈；飛越巴士海峽和南海戰鬥巡航的多架多型轟炸機，從部署機場起飛編隊前出；所有飛機當天完成訓練任務和戰鬥巡航。

《中央社》指出，申進科特地透露轟6K轟炸機從「陝西」基地起飛，顯示中國解放軍長程戰略空軍部隊的部署縱深廣，不侷限於沿海第一線機場。