抗議勞基法修法 勞團預告「發動千人臥軌癱瘓縱貫線」

為了抗議勞基法修法，桃園市產總總顧問毛振飛宣告，將會不斷發動「突襲」，像是丟狗屎、千人臥軌、深夜突襲蔡英文等行動。（記者王藝菘攝）

2017-11-23 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立委蔣萬安祭出馬拉松發言戰術，讓《勞基法》修正草案今天未能順利送出委員會，召委林靜儀也在下午5點半宣告散會。而在立法院外，勞團也和警方發生多次激烈衝突，桃園市產業總工會總顧問毛振飛宣告，會不斷發動「突襲」，像是丟狗屎、千人臥軌、深夜突襲蔡英文等行動。

根據《風傳媒》報導，毛振飛宣告，這場抗爭不會結束，「我們會不斷突襲」。他說，自己今年70歲，勞基法已和他沒有關係，但他會為了年輕一代的勞工持續抗爭。面對優勢警力，他也說：「這場戰爭不會結束，我們向警察朋友講，我們會不斷突襲，讓他們過日子過得很緊張。」

毛振飛說，將會不斷發動抗爭行動，像是號召千人佔領鐵軌，「讓縱貫線整個癱掉」。他說，「我們會動員更多人佔領鐵軌，有一天我們會佔領鐵軌，讓這個政府知道勞工的力量。」毛振飛批評，當初太陽花學運時，勞團也有聲援，但民進黨上台後就忘記太陽花。

另外，今天抗爭行動解散前，勞團也呼籲國民黨「不要打假球」，表示不接受國民黨以《促轉條例》交換《勞基法》闖關。桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋說，如果國民黨這次的杯葛不是「打假球」，那麼下週衛環會擔任召委的蔣萬安，理應不排審《勞基法》，直到12月4日林靜儀再度擔任召委時，才會再開戰場。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，雖然群眾高喊「蔣萬安，撐下去」，為在台上發言的蔣萬安加油，但這不代表勞團支持國民黨，她說：「勞工哪一個不是從國民黨抗議到民進黨、再抗議到國民黨政黨輪替回來。」陳秀蓮呼籲群眾把時間留到12月4號，林佳瑋也強調：「今天只是第一站。」