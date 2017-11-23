接任高銀董座與慶富貸款有關？ 張雲鵬發聲明駁斥

2017-11-23 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄銀行董事長張雲鵬遭立委費鴻泰質疑，之所以從華南銀行退休後轉任高銀董座，是與慶富集團貸款案有關，張雲鵬對此發聲明駁斥，強調他不認識陳慶男，和陳唯一通過一次電話，也只是為了回答陳慶男去電詢問擔保信用狀借款之事。

費鴻泰今天在立法院召開記者會表示，有華南銀行內部員工檢舉，金管會前主委李瑞倉今年3月底、4月初曾致電給當時任華南總經理的張雲鵬，要求華南給慶富融資3000萬美金或是10億台幣，之後華南銀行授信審議委員4月11日開會審議，否決此案，張雲鵬在6月22日就接任高雄銀行董事長。費鴻泰為此質疑，李、張和慶富的關係是什麼？

針對費鴻泰點名，李瑞倉今表示這說法實在太誇張，主管機關怎麼可能過問銀行的個別授信案？並強調絕不可能做這樣事情。

張雲鵬則透過高銀發出聲明，他服務華南銀行41年，今年6月從華南銀行屆齡退休，轉任高雄銀行董事長，是接受高雄市政府邀請而出任，先前與高雄市政府並無任何關係。張雲鵬也提到，今年3月就應允出任高銀董事長，基於與李瑞倉是前後任（高銀董事長）關係，曾向李請教高雄銀行經營管理事項，但並未針對慶富公司貸款或任何個案有任何指示。

張雲鵬強調，慶富是華南銀行客戶，自國外透過銀行開立擔保信用狀，要向華南銀行申請憑該擔保信用狀借款，因華南銀行要求補充說明一些授信審核所需資料，慶富未能提供，所以在華銀放款審核會即未通過，當時陳慶男因不了解有擔保信用狀做擔保為何不能做，曾和他通過電話，他詳細說明後陳也瞭解，不過在這之前，他並不認識陳慶男，也僅僅和陳通過那一次電話而已。