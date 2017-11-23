南市選情激烈 陳子敬盼與國民黨整合

國民黨黃秀霜表態參選台南市長，無黨籍市長參選人陳子敬希望能整合。（記者黃文瑜攝）

2017-11-23 21:58

〔記者黃文瑜／台南報導〕南市長選舉不只綠營競爭激烈，日前黃秀霜表態爭取國民黨提名參選台南市長，無黨籍的陳子敬今日表示，樂見黃秀霜參選，但以現在台南的選情態勢，兩人勢力若不整合就無法團結，因為選舉不只是要「參選」，而是要「勝選」，因此希望在農曆年後能整合協調完成。

陳子敬表示，自己從警察局長退休後本來就打算回家種田，但許多國民的議員及朋友都來找他，甚至洪秀柱、朱立倫也都和他談過，希望他出來參選，台南現今也確實無人可和民進黨「拚輸贏」，所以才投入選舉。

不過因陳子敬已經退出國民黨近二十年，「加入國民黨一定選不上」，陳子敬評估台南情勢所以以無黨參選，但「沒有國民黨做為基本盤也選不上」，如今黃秀霜爭取國民黨提名，他雖是樂見，卻希望能整合，因為整合也不一定能「匹敵」民進黨，更何況資源分散的狀況。

陳子敬認為自然有人會出來協調，時間最好能在農曆年後，否則拖太晚對選情不利，至於協調結果如果實力差距大，他認為要「願賭服輸」。黃秀霜則表示，樂見合作，或許還有其它人想投入選舉的可能性，因此一切依黨中央安排，「聽吳主席」的決定，屆時要整合或是另有打算都樂意配合。