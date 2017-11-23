「科技感溫卡」通過專利 顏純左：仁醫讓城市更有溫度

顏純左推出創意文宣品「科技感溫卡」測量體溫，除了介紹自己，也希望能夠實用且環保。（記者邱灝唐攝）

2017-11-23 20:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕南部近來早晚溫差大，因此進入流感盛行期，台南市長參選人顏純左在5月推出創意文宣品「科技感溫卡」測量體溫，除了介紹自己之外，也希望能夠實用且環保。

顏純左表示，身為醫師最重視人和永續的環保問題，在12年副首長任內，曾與台南市民共同經歷許多艱難的事，例如推動C肝納入健保、在SARS期間於下營診所開設全國第一個發燒篩檢站，募資購買8千多支溫度計、推動替代療法及清潔針頭，讓愛滋病下降98%竊盜案減少80%、八八水災時自費購買「耐絞寧」分送給不眠不休心臟病高危險群的救災人員，更於前年遏阻登革熱疫情擴大，隔年疫情僅剩２例，今年迄今更是「零疫情」。

顏純左指出，他的心永遠為市民的身家性命和健康著想，即使在初選階段也放棄傳統認為有效的宣傳品，例如沒有塑膠柄的姆指扇，不僅可當扇子，也能做隔熱墊、滑鼠墊。顏也說，未來擔任台南市長一定是延續行政院長賴清德的清廉勤政，並以仁醫的精神讓台南市民的熱情繼續加溫，成為更有溫度的城市。

另外，科技感溫卡免費提供，價格不貴但價值很高，歡迎民眾、學校、公司、社團踴躍索取。