時力指中市公車運量成長率逐年下降 市府：將提供正確資料

2017-11-23 18:27

〔記者張菁雅／台中報導〕時代力量台中黨部今天召開記者會指出，台中市公車族群以學生、老人為主，以致運量成長率逐年下降，今年僅剩0.4％，市府應提高公車便利性，以增加民眾搭乘意願。

時代力量台中黨部副執行長曾玟學拿出交通部數據指出，台中市公共運具市佔率僅12.2％，私人運輸工具則佔8成以上；另外，公車運量成長率逐年下降，103年為19.42％、104年7.5％、105年2.43％，今年至9月僅有0.4％，代表路線和車輛數的增加到達極限，必須開拓更多客群。

曾玟學說，台中市公車族群以15至20歲及65歲以上者居多，他們相對弱勢，甚至是尚未取得駕照的學生，與20至65歲人口明顯有非常大的落差，這說明當民眾可以自行選擇時，大眾運輸不會是他們的首選。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸、江汶錡則發現公車站牌或交通局網站，都呈現單一公車路線，沒有整合所有路線的公車路線網絡圖供市民參考；而台中火車站周邊站牌非常多，並有多處停靠點，不熟悉路線的民眾根本搞不清楚，建議交通局研議改善。

交通局則表示，透過幹線公車、轉乘接駁公車、服務性公車與快線公車等四層次改革，重新分配運輸資源，公車運量持續成長，市長林佳龍上任前，103年公車運量每月平均1027萬人次，104年成長至1104萬人次，105年1130萬人次，今年仍持續成長中。感謝各界對台中交通的關心與指教，對時代力量的建議將提供正確完整資料，再進行討論。