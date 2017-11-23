基隆山坡地是「假的」？議員促取消徵收山坡地回饋金

2017-11-23 17:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市全市約9成4面積是山坡地，依法要繳交山坡地回饋金給中央，市議會今天審查預算，多名市議員指政府使用老舊空照圖認定，許多被劃入山坡地的土地是「假的」，連市區田寮河兩側、廟口夜市及基隆港周邊等平地，目前都被劃為山坡地，要求市府取消徵收山坡地回饋金。對此，市府表示，預定解編範圍已公告未收取回饋金。

基隆山坡地占94.2％，但市區田寮河兩側、基隆港區周邊等地區，實際上並非水保法定義的「標高100公尺以上」、「平均坡度5％以上」，卻長期被劃入山坡地。而山坡地開發時，不管是房屋改建、土地開發，都須提出水土保持計畫，施作水保設施，高度也有限制，地方長期爭取解編。

市府去年依據「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，提出山坡地解編檢討，以仁愛、信義區田寮河兩側及基隆港兩側為主要區域，今年暑假行政院農委會完成初、複審與現勘，修正後計劃解編面積約180公頃，占現有平地約2成3，目前修正圖說辦理送審中，經行政院公告，最快可望明年4月底前完成解編案。

議員呂美玲、洪森永、韓良圻、陳江山等人指出，山坡地回饋金使得外地資金卻步，地方發展雪上加霜，桃園、苗栗、花東等縣市都取消徵收回饋金，要求市長林右昌要有肩膀，多為百姓著想。

議員洪森永以六堵、大武崙工業區為例，開發多年現場已是實質平地，地形地貌與以前舊空照圖不同，但廠房只要改建都要繳交回饋金；議員張漢土提到，解編後平地面積僅增加一點點，杯水車薪；議員們要求市府，即將解編為平地的範圍不應繳交回饋金，對此，市府產業發展處長林青海說，已預定解編的範圍，今年已公告未收回饋金。