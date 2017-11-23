預算先斬後奏 柯市府挨轟綁架議員

2017-11-23 16:45

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市產發局商業處107年度編列600萬產業補助金，盼透過砸錢方式辦理各類城市產業競賽促進商機，但預算才剛送到議會委員會審查，市府就先向外界高調公告活動，挨轟形同綁架議會。預算最後遭到暫擱，待商業處說明過去補助情形後再行討論。

台北市長柯文哲上任以來預算先斬後奏爭議層出不窮，先是使用二備金辦理各式大型計畫先期規劃，後又趕公宅政策進度先用預算事後才補辦，預算使用方式頻遭議會砲轟，柯當時回應議員說下屬「新手上路難免會有失誤」。

北市議會財政建設委員會今審議產發局商業處107年度預算，今年多編列570萬元要補助台北商業及產業團體辦理各式活動，補助產業團體會員提升服務品質，並進行全市性競爭比賽產業，預計分別補助30至80萬元不等經費。

不過，明年預算還沒通過議會三讀拍板，競賽活動就預先公告，引發委員會議員不滿，商業處即解釋依照預算程序，憂活動辦理不及才先行辦理。

北市議員陳彥伯質疑，計畫若完備，預算一通過即可執行，指出根本是行政效率與程序過慢，現在計畫先跑，若議會未通過預算，即遭選民反彈，根本形同綁架議會。

會中北市議員林國成指出，以往預算執行均未向議會說明，今年又增加570萬，商業處應將過去商圈補助執行狀況先向議會報告，再行討論。

此外，北市今年也編列史上最高的商圈補助金，要花1800萬補助各商圈團體辦活動；北市議員王閔生就提醒，商業處不是辦理一次性活動就結束，要做商業輔導，並整合商圈與民眾需求，要有明確政策引導。