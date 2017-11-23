多項預算被國民黨團保留 議員怒：香山不該是文化沙漠

新竹市議員林盈徹不滿明年度香山多項建設及活動經費預算被國民黨團提保留，認為香山不是文化沙漠，不要把香山當二等市民。圖為預定要舉辦兒童藝術節的香山區水資源公園。（記者洪美秀攝）

2017-11-23 16:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員林盈徹今天在市議會市政總質詢針對香山多項預算被國民黨團提保留，憤怒說這對香山民眾很不公道，包括海山漁港維護等預算、青青草原建設工程和兒童藝術節等經費都被保留，市府這2、3年好不容易對香山大力建設，質疑國民黨阻擋香山建設的心態，連預定在香山舉行的兒童藝術節經費也保留，他怒斥：「香山不該是文化沙漠」。

林盈徹說，此次定期會審查明年度總預算，與香山相關的多項預算都被保留，他說，身為香山在地的民意代表，「我非常不能接受！」他說，這幾年香山開始有建設、有藝文活動進駐，更吸引許多遊客來香山小旅行，香山的改變鄉親有目共睹，沒道理把香山的建設預算保留。

林盈徹說，保留預算雖是市議員的權力，「但也不能不分青紅皂白隨意亂喊！」他說，海山漁港攸關漁民生計的清淤、維護預算被保留，「竟然連台電的協助金、幾千元的文書影印費用都要保留」，這實在太誇張了，他呼籲議員應理性審查預算，不要害了辛苦討海的漁民生計。

此外，這2年來市府舉辦的兒童藝術節已成為竹市最夯的大型親子活動，原本第一年在東區體育場舉行，第二年在北區樹林頭公園，「明年理所當然要來我們香山！」他也建議在水資源公園舉辦，沒想到這筆預算，又被國民黨團保留。

林盈徹說，若能在水資源公園舉辦兒藝節，他建議仿照今年兒藝節「風的運動場」，活動結束後原地保留幾座大型遊具，不僅可維持公園使用率，也能讓資源永續利用，且能保留溫馨的親子回憶。

對於明年兒童藝術節2000萬元預算被國民黨保留，他請喊保留預算的國民黨市議員好好思考，因都市發展關係，竹市的藝文場域，不管是美術館、演藝廳、玻工館、241藝術空間等，沒有一個在香山，現在難得有機會辦兒藝節卻被保留，「對漠視香山人權益的行為非常不苟同！」，香山不應該成為文化沙漠。

新竹市長林智堅答詢時表示，香山長期發展失衡，「香山不應該被當作後山，更不是新竹市的『後花園』」，他上任後投入超過32億元建設香山，讓豐富山海風景成為新竹市最佳遊憩場域，同時推動三姓橋路、YouBike設置等交通建設，香山是竹市的靠山，市府仍會持續推動建設。