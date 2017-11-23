政策中心成立 周錫瑋：我的心意大家很清楚

2017-11-23 15:57

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今日成立新北市政策中心，以「聽話」為主軸，成立活動沒有政治人物出現，周錫瑋說他只請了新北市民一起來參加成立儀式，「我的心意大家都很清楚」，但他認為應該按部就班規劃好藍圖，再來宣布參選，向市民報告他要做些什麼，而不是只是為了當選而參選；因此他第一步就是成立政策中心，聽市民的聲音、抱怨，才能對症下藥，提出政策。

周錫瑋說，未來的市長應該在政策上、態度上、做法上都準備好了，才宣布參選；現在政府的低效率、經濟的衰敗，無法滿足民眾的需求，新北市的未來發展需要國際化，所有的產業、科技、人才、環境、教育，都要向上提升，具體的做法在哪裡？所以他成立政策中心，聽人民的話擬出政策，負責任的準備好之後，再向大家宣布參選，「很快就會準備好」。

他說，候選人不要依靠政黨來選舉，而是政黨依靠候選人積極的作為、正確的做法、光明磊落的選舉態度，跟以後做事的實在精神，幫政黨加分；並強調他並沒有跟黨內大老溝通，「因為我不走傳統的路，我要走創新改革的路，我要聽到新的聲音、真正的聲音」。

周錫瑋也提到，國內外有很多例子可以看到，參選人根本不知道要做什麼，目的只是當選，所以應該做一個真正準備好的人才出來宣布參選，才是負責任的態度。這些話被解讀為是否意有所指，周錫瑋說「不批評對手」。

至於是否會邀請朱立倫市長，周錫瑋沒有正面回應，只表示「若有機會」，所有相關專業的人都會邀請。媒體追問所提列的政策方向，是否顯示對朱立倫的施政有不滿，周錫瑋對記者說「那是你的想法」。