上莒光園地談軍人年改 總統：我一定會照顧大家

2017-11-23 15:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對軍人退撫新制，蔡英文總統今日首度透過軍中的莒光園地發表談話內容，總統首先代表全體國人，向所有的國軍弟兄姐妹，無論是現役，或者是退役的同仁，表達最誠摯的感謝。

蔡英文表示，謝謝國軍總是堅守崗位，默默守護中華民國，守護著國人同胞。無論是白天黑夜，無論是工作或休息的時間。國軍的任務都是一樣，就是全年無休，保家衛國。

正因為如此，社會應該給國軍更多的照顧。所以，當我們進行退休制度和年金的改革的時候，她就特別要求，務必考量國軍的特殊性，把國軍的制度和公教分開設計，這也是台灣社會的共識。

蔡英文說，政府必須要推動新的制度變革，這是為了制度的穩定跟財務永續，更是為了要讓現役的弟兄姐妹退伍之後，也能夠跟已經退伍的學長、學姐們一樣，能夠領得到退休俸，維持生活的基本保障。

蔡英文認為，軍人年金改革的重點只有一個，就是要從優照顧國軍，我們不只要讓軍人年金維持財務平衡，更重要的工作，是要確保軍隊的精良戰力。

蔡英文還說，政府參考先進國家的退撫制度，並且加以改良，除了設計最低生活保障的樓地板之外，也鼓勵官兵長留久用。要讓為國奉獻的國軍弟兄姐妹，都可以在結束軍旅生涯之後，得到合理的生活保障。

蔡英文指出，國家會是國軍的後盾，國軍則是社會的守護者，我們互愛互助，共同保衛國家的安全，國防部會持續向各位說明制度的細節，也會繼續溝通，聽取各界意見，她要請各位弟兄姐妹，不要被不實的傳言所誤導，要對政府有信心，作為三軍統帥，她一定會照顧大家。

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