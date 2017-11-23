國民黨彰縣長初選已有3人競逐 2老將1新秀

2017-11-23 14:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年底就是下屆縣長選舉，彰化縣是國民黨評估有可能重新拿回執政權的縣市，國民黨彰化縣黨部今天進行第2天黨內初選的領表登記作業，出乎意料，到今天中午為止，已有3人完成登記，政壇老將新秀都有，分別是現任立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、執業牙醫師吳明哲。

國民黨彰化縣黨部主委曼莉和擔任彰化縣選舉委員會委員的全國農會理事長蕭景田都說，本月28日進行第1次參選人座談會並展開協調，協調若不成，進入下一波民調機制，採取全民調或3成黨員投票7成民調，參酌參選人意見再做定奪，民調12月16日揭曉，提報民調最高人選給黨中央提名審核小組，由中常會於12月20日公佈人選。

王惠美和吳明哲各在大批支持者陪同下完成登記，王惠美搶到登記頭香，楊福地單槍匹馬，同時領表並完成登記。

王惠美說，團結才能勝選，希望黨中央推派的人選，要能貼近民意、苦民所苦，了解民眾的需求，就會受到民眾支持，在多人登記下，她願意遵照黨的初選機制，未來不管是誰出線，她會挺到底。

第2個完成登記的吳明哲，他是執業牙醫師，登記時與楊福地不期而遇，兩人握手擁抱，相互加油打氣，吳明哲拜託前輩支持，讓年輕人出頭天。

吳明哲說，他支持全民調，民主機制下大家各有自由表達意見的機會，他相信黨部在公開公正的原則下，會讓大家有各自表述的機會，大家彼此協調彼此尊重，達到大家都能認同的最大公約數，這才是國民黨的最大精神。

吳明哲表示，國民黨要號召更多年輕人加入，成為改革進步的活水，政治素人不代表不關心政治，他身為醫師天天在第一線與民眾接觸，各黨派各顏色各層級的人都有，每天傾聽民意，他希望能統合反映大家的意見，讓更多彰化在地人、旅外的鄉親都願意回流家鄉，安居樂業創造彰化新榮景，創造3代同堂的家庭溫暖。

吳明哲並以「1府2鹿3艋舺4北斗」，彰化縣曾經光榮過甚至就占了2個，彰化縣只要能跟得上產業和工業4.0發展，人才是能留下來的。他並提出黃金三角的建設願景，用年輕人思維創造老城市新風貌。

第3個完成登記的埔鹽鄉長楊福地，他的動作跌破外界眼鏡，有人稱他是「黑馬」，他半開玩笑說「快要沒頭路了（2任鄉長屆滿），原本想參選水利會會長，但執政黨要改官派，趕快思考另一個跑道…」他的政見就是「照顧弱勢、提升彰化」。