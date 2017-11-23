遠航解聘30空服員 立委質疑不當解雇降低成本

民進黨立委鄭運鵬要求民航局長林國顯，設法讓被解聘的遠航空服員回任。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-23 14:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委鄭運鵬質詢指出，遠東航空自5月起已解聘30名空服員，若空服員真如遠航說的表現不佳，那有啥資格向民航局申請提高票價，應設法讓空服員回任。民航局局長林國顯表示，會設法與遠航溝通，避免影響服務品質。

鄭運鵬今於立法院交通委員會質詢時，表示遠航自5月起解聘了30名空服員，其中有工會理事長、副理事長，根本是針對工會，且11月20日又有一名廖姓遠航空服員，並非工會成員，只是在工會抗議時路過拍照，卻被以考績不佳為由資遣

鄭運鵬說，遠航工會3月才成立，遠航5月就開始以表現不佳為由解雇，如今卻以購買新機型要向民航局申請提高票價，若被解聘者真的都如遠航所言是服務品質不佳，代表遠航管理不當，如此有啥資格申請提高票價。

林國顯回應，不確定被解雇的是否都是工會成員，遠航所申請之提高票價，是因將購置新款ATR飛機的成本計算進來，目前交通部還沒核准，他認同若員工心情動盪不安，對飛安有一定影響，會要求遠航善待員工。

鄭運鵬追問，遠航透過不當解雇降低成本，簡直軟土深掘、目無法紀，民航局若批准提高票價，該如何向社會交代？遠航現在的企業形象，還有誰敢搭乘？希望民航局能好好與資方溝通，甚至設法讓空服員回任。林國顯允諾會與遠航好好溝通。

林國顯受訪表示，遠航解雇空服員所舉事證為「績效不佳」，會再了解，雙方已向勞動局申請勞資爭議調解，民航局會與遠航溝通，盡量不要在過年前造成員工壓力、影響服務，而遠航目前的人力，在疏運上沒問題。