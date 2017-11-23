和民進黨連日對壘 藍委要時代力量「棄暗投明」到國民黨

2017-11-23 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（23）日聯席續審勞基法修正案，時代力量立委徐永明再度佔領主席台，並與民進黨召委林靜儀屢次發生言語衝突。對於時力與綠營這兩天來的對壘，國民黨立委陳超明向時力呼籲，要他們「棄暗投明」。

綜合媒體報導，陳超明表示，徐永明這兩天杯葛議事，大綠小綠已是貌合神離，因此他呼籲時代力量，若要發揮力量，就棄暗投明到國民黨這一邊，趕緊切割。

陳超明同時向林靜儀喊話，要她態度再放柔軟些，還說自己很愛打架，「我這麼老了你也不敢動我。」