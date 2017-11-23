吳敦義「1日主播」：最欽佩蔣經國、鄧小平

為了宣傳黨慶活動，國民黨主席吳敦義今天在該黨官方臉書擔任「一日主播」。（記者施曉光翻攝）

2017-11-23 13:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明天將舉辦一百二十三週年黨慶大會，黨主席吳敦義今天中午先於該黨官方臉書的「黨慶直播特輯」中擔任「一日主播」，分別與擔任「特派記者」的副主席曾永權、郝龍斌「連線」，預告黨慶活動內容。

在擔任「一日主播」後，吳敦義轉而接受曾經擔任電視台主播的文傳會副主委鍾沛君訪問。談訪中，吳敦義除了批評蔡英文總統執政，還特別強調擔任國家領導人，必須要有氣肚與心胸，他特別強調，自己最欽佩的兩位領導人就是已故前總統蔣經國與已故中國領導人鄧小平，推崇蔣、鄧兩人一個在台灣推動十大建設與十大革新，另一個推動中國改革開放，兩人雖然個頭都不高，但治理國家都有做到志比天高，而且共同具有國家領導人的基本特質，也就是目光如炬、心胸似海、雙肩勝鐵。

吳敦義批評蔡英文沒有同理心，雖稱勞工是她心頭上最軟的一塊，原本讓人欽佩或覺得肉麻，如今卻又賤踏勞工（指「一例一休」修法），而過去蔡英文兩次競選總統都提出要維持現狀，但真正做了總統之後，並沒有做到維持現狀，兩岸關係變成「已讀不回」，而且蔡政府為了增加南向國家的來客數，竟然要送菲律賓、越南、印尼等國家免簽證優惠，很多評論家都認為不恰當，因為開放某些國家免簽，會帶來困擾，倒不如多提供一些好機會，讓歐美、日本、韓國以及中國客來台灣，這才是維持現狀。