勞團抗議「過勞修法」 立院外發生推擠衝突

立法院開始聯席逐條審查勞基法修正草案，勞團、工會在立法院外抗議，表達對於修法的強烈不滿。（記者王藝菘攝）

2017-11-23 12:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院社福衛環委員會與經濟委員會今天聯席審查「勞動基準法部分條文修正草案」，近百名勞工團體及民眾集結在立院外抗議「過勞修法」，抗議民眾向立院丟擲雞蛋，並與警察發生推擠衝突，警方並警告現場抗議民眾「已經違反集遊法」。

「一例一休」修法爭議頻頻，立院今繼續審查程序，近百名民眾集結抗議。警察也於昨晚即開始封鎖立院數個出入口，並在周邊安排超過4百名警力，維護秩序。

抗議民眾來自社民黨、全國教育產業總工會等多個民間團體，高喊「拒絕勞基法修惡，還我7天假」等口號，要求立院停止過勞修法。抗議民眾稍早時丟擲雞蛋到立法院內，並在青島東路門口附近與警方發生推擠衝突，警方向抗議民眾警示「行為已經違反集遊法」。

社福衛環委員會會議現正休息中。

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立法院開始聯席逐條審查勞基法修正草案，勞團、工會在立法院外抗議，表達對於修法的強烈不滿。（記者王藝菘攝）

立法院開始聯席逐條審查勞基法修正草案，勞團、工會在立法院外抗議，表達對於修法的強烈不滿。（記者王藝菘攝）