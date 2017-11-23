空軍新竹基地預校 主力戰機翱翔天際

新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。（記者王駿杰攝）

2017-11-23 12:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕空軍新竹基地營區將於本週六（25日）正式開放，讓民眾了解國軍備戰情況與戰力，為此，新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。

上午基地開放，一早就擠滿上萬民眾觀賞雷虎小組特技、IDF、F-16、幻象2000性能展示操演，大家爭相卡位，看各式戰機在空中做出高難度的特技動作，現場充滿歡呼聲。

另外，戰機特技也吸引大批軍事迷與專業攝影師，數百支相機「大砲」沿著跑道一字站開，隨著飛機身影移動鏡頭角度，快門聲齊發，爭先捕捉戰機英勇身影。

空軍新竹基地指出，今天的表演內容包含雷虎小組特技表演、各型主力戰機性能展示、空軍樂隊暨三軍儀隊表演等活動，本週六上午9點至下午4點基地將正式開放供民眾參觀。

民政處長張力可表示，為有效疏導週六交通，市府交通處、警察局已規劃在當日於市區設置6大停車場區，提供9000個汽車停車位、10000個機車停車位；民眾停放車輛後，可利用8條接駁路線、共256班次的接駁車，較104年增加100多班次，在管制點方面，也區分為外圍及核心管制點，當地居民的進出不受影響。

新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。（記者王駿杰攝）

新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。（記者王駿杰攝）

新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。（記者王駿杰攝）

新竹市府特別為新竹市民爭取今天先入場參觀預校，欣賞幻象2000、F-16戰機及雷虎小組特技表演。（記者王駿杰攝）