雲縣議員批缺工未解只取締 促中央開放農業移工

雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟要求中央開放農業移工，解決農業缺工問題。（記者林國賢攝）

2017-11-23 12:05

〔記者林國賢／雲林報導〕農業缺工嚴重，雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟今召開記者會，強烈譴責政府不解決缺工問題，又雷厲風行取締農業非法移工，逼死弱勢農民，官逼民反，他們強烈要求中央研議開放農業移工。

國民黨黨團總召李明哲等10多位議員指出，農業缺工已經造成農民無法順利收成，農田荒蕪，議會多次要求行政單位謀求解決，毫無任何下文，反而依據議員質詢內容，強力在田間掃蕩農業移工，動輒開罰15萬以上，無法苦民所苦。

雲林縣議會議長沈宗隆表示，多年來農民從請託，盼解決農業缺工問題，總是得不到政府相關部門的正面回應，希望中央政府正視解決，避免基層反彈擴大。

國民黨團、誠信聯盟議員強力要求農委會、勞動部等中央官員實地下鄉體察農業缺工現況，開放農業移工，不要關在辦公室，聽不到農民心聲，看不見民間疾苦。.

雲林縣長李進勇表示，雲林農業大縣是國家重要糧食供應地，缺工不改善，良田變荒蕪，已安排會見行政院長賴清德，尋求解方。

縣府農業處長林慧如表示，將建議中央召開全國農業會議，針對農業用地規劃、農業人力短缺等尋求解套。