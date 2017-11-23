中國禁遊客赴台友邦 外交部：不影響邦交

中國下禁令，禁止中國旅行社組團赴梵諦岡與帛琉旅遊。外交部發言人李憲章強調對我們和友邦的關係不會有影響。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-11-23 11:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國下禁令，禁止中國旅行社組團赴梵諦岡與帛琉旅遊。由於梵蒂岡與帛琉皆為我國友邦，外界疑慮是否為中國牽制我國邦交的作法。外交部發言人李憲章今天回應說，這是中國大陸的單向作為，不予評論，並強調其對我們和友邦的關係不會有任何影響。

中國北京鳳凰假期國際旅行社16日緊急公告指出，中國國家旅遊局正對各大旅行社展開秋冬檢查工作，旅行社若組團赴梵蒂岡、帛琉等地將遭罰人民幣30萬元（約新台幣135萬元）。

根據中國國家旅遊局網站資料，目前中國開放組團旅遊的國家或地區有127個，台灣雖在2008年列為全面開放，但台灣的20個邦交國皆不在開放名單內。

對於中國禁止遊客到我邦交國旅遊，李憲章說，這是中國單方限制遊客的作為，我方不予評論。李憲章也說，我駐館全面掌握並關注情形，對我與友邦的邦交關係不會有任何影響。

至於中國與梵諦岡進行「藝術外交」，會否影響我與教廷邦交，李憲章說，我方與梵蒂岡過去幾年來的合作面向越趨深化，過去兩年教廷也多次來台展出文物，高層主教也到台灣參加文化、環保等相關的會議，彰顯我與教廷邦交穩固。而中國大陸與教廷對話，外交部也持續密切掌握，不會有任何輕忽或鬆懈。