慶富案》蔡英文發布談話 國民黨團質疑隔空串供

2017-11-23 11:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文昨就獵雷艦慶富案發布談話。立法院國民黨團質疑蔡以總統的高度隔空串供、指導辦案，且國防部懲處不痛不癢，部長應下台；黨團也質疑，金管會前主委李瑞倉任內，何以致電華南銀行介入慶富案10億元的貸款。

慶富案持續延燒，案情撲朔迷離，蔡英文昨發布錄影談話，表示前政府啟動的此案有明顯疏失，無論是決策、招標、聯貸，以及履約的、管理的，都應被嚴格檢視，且若有任何人涉弊，不論層級、不論是誰，都絕不寬貸。

國民黨團召開「獵雷弊案卸責 蔡英文干預司法」記者會。立委費鴻泰表示，有華南銀行內部員工看不下去，向他爆料指李瑞倉於金管會主委任內，於3月底、4月初，致電時任華南金控總經理張雲鵬，希望協助承做慶富10億元貸款。

費鴻泰質疑，身為金管會主委的李瑞倉豈可如此致電受監理的金融單位，李曾任高雄市政府財政局長、高雄銀行常務董事，而張雲鵬則於6月轉任雄銀董事長，李、張兩人與慶富關係究竟為何？高雄幫要替慶富圍事到什麼程度？

立委賴士葆表示，蔡英文昨公開講話，此舉是政治指導司法，以總統高度隔空串供、指導辦案，且國防部懲處名單不痛不癢，若部長督導不周，難道不應下台？呼籲檢察總長拿出魄力，勿枉勿縱，無論藍綠都查到底。

立委許毓仁指出，兩天前調離現職的工程會前主委吳宏謀，其曾二度擔任高雄市副市長，慶富如此大的公共工程，他們合理懷疑，吳宏謀是居中協調重大採購案的重要人物，如今被調離主委一職，吳應出面說明原委。