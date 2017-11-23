退選宜蘭縣長 宜蘭市長江聰淵力拚連任

2017-11-23 10:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨籍宜蘭市長江聰淵今天上午將前往民進黨宜蘭縣黨部登記參選宜蘭市長，同時宣布退選宜蘭縣長，由於江聰淵曾說過，只有陳金德參選，他才會退選宜蘭縣長，宜蘭代理縣長陳金德參選宜蘭縣長的機會大增。

江聰淵說，因為他曾說過陳金德回來就會退選，全力支持，現在陳已經回來代理縣長，他認為陳金德是最適合的縣長人選，也相信陳金德會為宜蘭承擔責任參與縣長選舉，力挺陳金德參選，因此他決定登記宜蘭市長，退選宜蘭縣長。

江聰淵從去年8月就開始縣長選舉的準備作業，更是縣內最早宣布角逐縣長之位的參選人，一路從新潮流系民調勝出，到成立縣長辦公室，今年9月他突然丟出震撼彈，宣布一旦陳金德回鄉參選縣長，他會退選宜蘭縣長並全力輔選，而且只有陳金德參選，他才會選擇。

陳金德今年11月6日就任宜蘭代理縣長，打著「先代理，後參選」的呼聲返鄉服務，但至今仍未表態參選，而民進黨宜蘭縣黨部10月19日召開執委會，將宜蘭、羅東列為特殊選區，登記作業從11月20日開放到11月24日，這期間江聰淵的動態備受關注，他是否登記參選宜蘭市長，牽動著陳金德參選縣長的可能性。

江聰淵今天將前往民進黨宜蘭縣黨部領表登記參選宜蘭市長，力拚連任宜蘭市長，他也將再度對上一屆競選對手賴瑞鼎，只不過賴瑞鼎這次捲土重來，改以民進黨籍參選，2人由誰勝出代表民進黨參選宜蘭市長，還須等後續協調或民調。

隨著江聰淵宣布退選宜蘭縣長，目前民進黨檯面上有意參選縣長的人選，還有宜蘭代理縣長陳金德、立委陳歐珀、三鄉聯盟共推的冬山鄉長謝燦輝，外傳副縣長黃適超也是可能人選之一，由於江聰淵曾說過，「如果不是陳金德，絕對參選到底」，因此江聰淵的退選也意味陳金德參選宜蘭縣長的可能性大增。