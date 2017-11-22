慶富董座陳慶男自稱受害者 嘆為台灣「一世英名全毀」

慶富造船公司董事長陳慶男今天接受電視台訪問時說，自己是受害者，慶富一案「枉費我為了台灣，一世英名全都毀了」。（圖擷取自三立新聞）

2017-11-22 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船公司董事長陳慶男今天（22日）接受電視台訪問時說，國防部如果解約後，他的人身安全恐怕會有疑慮，因為他在外頭也有跟人借錢，如果現在解約，他的生命「差不多可以結束了」，強調自己是受害者，將一連串事件發生的主因歸咎於國防部、洛馬等廠商及銀行的合約訂的「太硬了」。

根據《三立新聞》的訪問，陳慶男說，他2015年12月8日曾陪時任總統馬英九與諾魯總統吃飯，隔天他帶慶富的財務顧問入府，與總統府首席秘書長熊光華談的是「基隆海科館啟用要請馬英九去剪綵」，並沒有談到慶富案。當場就有名嘴質疑，海科館預計2017年5月完工，怎麼可能是馬英九剪綵？陳慶男則說，當時他希望能趕工完成。

立委王定宇質問，為何2015年慶富從海外匯回13億中，有4.2億左右會進到曾任慶富顧問的李維峰帳戶，陳慶男回答說，這已進入司法程序，沒有多作說明。

王定宇再問，李維峰2015年由慶富前執行長簡良鑑介紹，認識了慶富副董陳偉志時，擔任桃園航空城公司總經理，王定宇指出，李維峰不但和慶富東山島投資一案有關，桃園縣前縣長吳志揚被查小金庫時，有1億元就放在桃園航空城公司，市長的特支費都從那裏支出。對於金錢流向，陳慶男也以偵查不公開沒有多作說明。

陳慶男說，自己不記得李維峰在慶富多久，只記得待的時間不長。他今年年初要李維峰離開公司，原因在於他認為，李維峰雖然只是顧問，但是「整間公司都要他同意才可以，再來個性也不理想，喜歡跟人鬥」，所以讓他離開慶富。

對於國防部今天公布的懲處名單，陳慶男說覺得對不起他們，但他話鋒一轉說，國防部的招標完全都是為了台船量身打造。這次獵雷艦案惹出風波的主因，就是國防部的合約太硬，其次就是與洛馬等廠商簽約時「合約也太硬」，再者「銀行的（簽約）時訂的合約也太硬了。」

陳慶男說，國防部解約後，他的人身安全恐怕會有疑慮，因為他在外頭也有跟人借錢，如果現在宣布解約，「我的生命就可以說，差不多可以結束了」。「枉費我為了台灣，一世英名全都毀了」，自己是被害者，為了台灣與邦交國拿出那麼多的船，3、40年來對政府與台灣愛護，但是慶富一案讓他「枉費我為了台灣，一世英名全都毀了」！