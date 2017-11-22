慶富聯貸瀕解約 銀行團沙盤推演擬對策

2017-11-22 23:23

〔中央社〕慶富案瀕臨解約，聯貸銀行團目前也進行沙盤推演。銀行團說，如果國防部決定放棄獵雷艦，銀行團將認列損失新台幣125億元；若獵雷艦續建，找其他船廠承接，銀行團可避免國防部收回已付造艦款項及利息約79億元，損失可降低至45億元。

銀行團也表示，若國防部決定續建，而慶富已無法履約，勢必會找其他合格船廠接手，但若目前沒有船廠願意接手，全案重新招標或是重新建案，銀行團同樣要面臨125億元的最大損失。

慶富聯貸案額度205億元中，銀行團已撥款154.1億元，由於慶富在一銀的備償存款有29.1億元，最大損失金額就是125億元；各參貸銀行認損金額則是在1.8億元至35.5億元之間不等。若獵雷艦案喊卡，銀行團可謂損失慘重。

不過，若國防部決定續建，銀行團可陸續收回國防部預付款保證金及利息約79億元，屆時銀行團損失可大幅降低至45億元。

銀行團指出，若國防部決定續建獵雷艦，內部已經研擬一套採信託架構的模式，也就是國防部後續的造艦經費可匯入指定的信託帳戶，由銀行擔任信託管理人，不論是由慶富續建或另找承包廠商，金流都不會由承包商直接接觸。

國防部昨天送至立法院的書面報告則說明，評估慶富在國內造艦廠房興建延遲、慶富公司財務危機、慶富公司與次合約商履約爭議、員工大量離職等，此案執行風險高，已產生可能解約的風險。

因應方案部分，報告指出，海軍已向行政院呈報慶富公司繼續履約、其他船廠承接、國內重新招標及重新建案等4個方案，但慶富公司瀕臨解約條件，恐無法繼續執行，海軍將審慎評估其他3個方案。

至於近期慶富為友邦吐瓦魯建造的第2艘圍網漁船Tautaloa及慶富位於高雄市的總部大樓部分不動產，並非由銀行團名義進行假扣押，而是一銀對慶富仍有自貸10億元，針對自貸部位進行保全債權的動作。

一銀表示，有關慶富總部大樓已交由法院執行查封，大樓細部資訊不便提供；至於獵雷艦產權歸屬問題，尚由律師團瞭解中。