慶富董座陳慶男：獵雷艦案解約 生命就結束了

2017-11-22 22:17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕慶富造船董事長陳慶男晚間接受三立專訪，指稱國防部若解除獵雷艦合約，他生命差不多結束了。

陳慶男說，國防部若解約，他有人身危險，因為在外面借錢的人不會放過他，生命可以說結束了，他真的是被害者。他說，獵雷艦有3個關鍵，第一，國防部訂的合約太硬了；第二，慶富跟洛馬及Intermarine合約太硬了；第3，銀行也太硬了，聯貸總金額有205億元，「屢約保證108億元，哪有錢可以執行下去？」

陳慶男首先反駁國防部長馮世寬要求父子跪著跟國人道歉說法，他說，詐貸不是拿到自己口袋，是為造艦使用，銀行聯貸光交給國防部屢約保證金就有72億元，還要回存2成，「銀行給我的沒有那麼多。」

陳慶男坦承，以為標到國防工業募資容易，沒想到負面網路消息連環爆，種種外在因素不力報導導致引資困難，聯貸長久辦不出來，實際說起來，聯貸總金額有205億元，拿到只有4成多，使用上困難只剩100億元，自己也有資金投入。

陳慶男說，美商洛馬直接寫信給海軍司令黃曙光，稱作戰系統合約到2020年有效，只要銀行繼續引資，根本沒問題，第一艘在義大利獵雷艦已完成超過80％，明年預定在3月22日下水，武器系統洛馬也達成共識，完成不會差太遠。

至於到中國投資疑雲，陳慶男喊冤說，如果錢進大陸4、50億元，就不要回台灣受苦，每天去派出所報到，中國投資是2012年之前，接獵雷艦投資全部停止了，東山島連投資1元也沒有，大連有簽保密協定，是要賣世界最好的圍網漁船設計，跟獵雷艦無關。

陳慶男也提到在2015年12月到總統府陪諾魯副總統吃飯後，隔天跟慶富財務顧問黃高明拜會聯貸銀行，以及熊光華希望基隆海生館提早完工等事宜。至於檢調追查金流案涉及前顧問李維峰，陳慶男說，在今年年初將李維峰解僱。

陳慶男說，實在對不起海軍，海軍從來沒我們改變招標規格，獵雷艦為台船量身訂造，台船合作廠商沒有造艦實積，另外，合作標項目沒規定資本額。